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Коронавірус не відступив і на вихідні - спалахнула Одеса, кожний десятий хворий - дитина

COVID-19 не відступив і на вихідні — спалахнула Одеса, кожний десятий хворий — дитина

6 лют 2022, 08:59
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Статистика коронавірусу в Україні не поліпшилася і на вихідні. COVID-19 виявили у суботу, 5 лютого, в 27 тис. 851 хворого. Знову захворіло багато дітей — 2 тис. 597. Померли від ускладнень 109 пацієнтів.

За увесь час пандемії в Україні зафіксували вже 4 млн 284 тис. 59 заражень. Летальних випадків — 101 тис. 277.

Найбільше нових ковід-інфікувань за добу виявили в Одеській області (2 тис. 788), а також у таких регіонах:

  • Житомирській (1 тис. 773);
  • Львівській (1 тис. 572);
  • Києві (2 тис. 298);
  • Сумській (1 тис. 612);
  • Харківській (1 тис. 897);
  • Хмельницькій (2 тис. 70) областях.

Нагадаємо, що на піку хвилі коронавірусу МОЗ прогнозує під 60 тис. нових хворих щодня. За прогнозом ВООЗ, штамом «Омікрон» можуть заразитися 50% європейців.

При цьому у ВООЗ обережно припускають, що нинішня хвиля пандемії може стати останньою для Європи, якщо сформується глобальний імунітет після хвороби або вакцинації.


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В Україні нова хвиля ковіду триває із середини січня 2022 року.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані -РНБО

Джерело: Ракурс


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