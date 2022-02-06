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Коронавірус не відступив і на вихідні - спалахнула Одеса, кожний десятий хворий - дитина
COVID-19 не відступив і на вихідні — спалахнула Одеса, кожний десятий хворий — дитинаhttps://racurs.ua/ua/n166670-covid-19-ne-vidstupyv-i-na-vyhidni-spalahnula-odesa-kojnyy-desyatyy-hvoryy-dytyna.htmlРакурс
Статистика коронавірусу в Україні не поліпшилася і на вихідні. COVID-19 виявили у суботу, 5 лютого, в 27 тис. 851 хворого. Знову захворіло багато дітей — 2 тис. 597. Померли від ускладнень 109 пацієнтів.
За увесь час пандемії в Україні зафіксували вже 4 млн 284 тис. 59 заражень. Летальних випадків — 101 тис. 277.
Найбільше нових ковід-інфікувань за добу виявили в Одеській області (2 тис. 788), а також у таких регіонах:
- Житомирській (1 тис. 773);
- Львівській (1 тис. 572);
- Києві (2 тис. 298);
- Сумській (1 тис. 612);
- Харківській (1 тис. 897);
- Хмельницькій (2 тис. 70) областях.
Нагадаємо, що на піку хвилі коронавірусу МОЗ прогнозує під 60 тис. нових хворих щодня. За прогнозом ВООЗ, штамом «Омікрон» можуть заразитися 50% європейців.
При цьому у ВООЗ обережно припускають, що нинішня хвиля пандемії може стати останньою для Європи, якщо сформується глобальний імунітет після хвороби або вакцинації.
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В Україні нова хвиля ковіду триває із середини січня 2022 року.