В інтернеті з'явилися супутникові фото російського табору під кордоном з Україною

https://racurs.ua/ua/n166669-v-interneti-z-yavylysya-suputnykovi-foto-rosiyskogo-taboru-pid-kordonom-z-ukrayinou.html

Ракурс

Супутникові знімки військового табору під містом Речиця на Гомельщині опублікував 5 лютого аналітик відкритих даних Coupsure у своєму Twitter. Цей полігон перебуває за 30−40 км до україно-білоруського кордону на напрямку до Києва.

На кадрах можна помітити наметове містечко, техніку, артилерію та інженерне обладнання. За даними Coupsure, це російські військові, котрі розташувалися у таборі під Речицею.

Навчання РФ та Білорусі відбуваються у два етапи. На першому — до 9 лютого до Білорусі з Росії здійснюється передислокація військових і техніки, буде створено кілька угруповань військ.

Другий етап розпочнеться 10 лютого — так звані спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022».

Під час маневрів російські та білоруські ЗСУ відпрацюють умовне відбиття зовнішньої агресії на південних та західних кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які продовжаться до 20 лютого, пройде на п’яти полігонах. Для відпрацювання завдань будуть задіяні чотири білоруські аеродроми.

За майже два тижні до Білорусі прибуло кілька сотень російських військовослужбовців, озброєння та військова артилерійська техніка Східного військового округу, що розташований у Хабаровському краї.

Серед них: два дивізіони ракетних систем С-400 «Тріумф», а також зенітні комплекси «Панцир-С». Крім того, нещодавно до Білорусі прибули сучасні російські винищувачі СУ-35С.

Білорусь і Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (білорусько-український кордон) на навчаннях «Союзна рішучість», рішення ухвалюватимуть з поточної військово-політичної ситуації, заявив 5 лютого державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

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