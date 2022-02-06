Ще одна країна заблокувала передачу зброї Києву з Балтії

Про це повідомляє американське видання Breaking Defense з посиланням на свої джерела.

Джерела розповіли Breaking Defense, що в грудні, коли російські війська почали скупчуватися вздовж кордону з Україною, міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що в разі, якщо вони надішлють запит на передачу зброї ізраїльського походження Україні, їм буде відмовлено. Це заперечення викликане потребою Ізраїлю збалансувати свої відносини з Росією, — ідеться в публікації в спеціалізованому виданні від 3 лютого.

Breaking Defense зазначає, що Ізраїль встановлює суворі правила щодо «кінцевих користувачів» у питаннях постачання зброї за кордон. Ці умови юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти обладнання третій країні без дозволу початкового виробника.

Такий крок начебто означає заборону на постачання в Україну протитанкових комплексів Spike, створених ізраїльською компанією Rafael або за ізраїльською ліцензією.

Як відомо, Естонія та Литва використовують ПТРК Spike LR, а Латвія — модифікації LR, LR2, ER та SR.

Ізраїльсько-українські відносини затьмарені зацікавленістю Ізраїлю у збереженні хорошого каналу з Кремлем, необхідного для того, щоб Ізраїль міг діяти в Сирії проти поставок іранської зброї на шляху до Хезболли в Лівані, — пише видання.

Ця інформація не має офіційних підтверджень в Ізраїлі.

Речник Міноборони Латвії заявив, що «Латвія не планує посилати в Україну зброю виробництва Ізраїлю, тому ми не можемо коментувати цю інформацію». Водночас він визнав попередню домовленість про відправку техніки американського виробництва.

Прес-секретар МО Литви також зазначив, що під час двосторонніх переговорів не йшлося про передачу Україні зброї ізраїльського виробництва. В МО Естонії на запит не відповіли.

Водночас новина Breaking Defense від 3 лютого у ці дні жваво поширюється російськими ЗМІ.

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Минулого тижня Київ попросив Берлін розблокувати поставки з країн Балтії.