6 лютого – яке свято та хто відзначає день ангела

https://racurs.ua/ua/n166667-6-lutogo-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-den-angela.html

Ракурс

Православна церква 6 лютого вшановує одразу двох святих з ім’ям Ксенія: преподобної Ксенії Римської та блаженної Ксенії Петербурзької.

Ксенія Римська народилася в 5 столітті в знатній сім’ї в Римі. Її хотіли видати заміж, але дівчина втекла з дому й таємно прийняла хрещення. Пізніше вона побудувала церкву за свої кошти та стала черницею.

Ксенія Петербурзька — свята, що жила в Санкт-Петербурзі у 18 столітті. Після того як помер коханий чоловік Ксенії, вона вирішила присвятити своє життя Богові.

Все багатство, що лишилося після смерті чоловіка, Ксенія роздала бідним, а також пожертвувала гроші на будівництво храмів.

У народі цей день називали Ксенія Півзимниця. Селяни починали перевіряти, чи вистачить запасів зерна до нового врожаю. А ще існувало повір’я: той, хто першим сяде за стіл вечеряти, невдовзі помре. Тому 6 лютого наші предки старалися не вечеряти.

День ангела відзначають Іван, Олександр, Тимофій, Оксана (Ксенія).

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6 лютого народилися: