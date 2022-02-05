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Ракурс
6 лютого – яке свято та хто відзначає день ангела

6 лютого — яке свято та хто відзначає день ангела

5 лют 2022, 21:40
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Православна церква 6 лютого вшановує одразу двох святих з ім’ям Ксенія: преподобної Ксенії Римської та блаженної Ксенії Петербурзької.

Ксенія Римська народилася в 5 столітті в знатній сім’ї в Римі. Її хотіли видати заміж, але дівчина втекла з дому й таємно прийняла хрещення. Пізніше вона побудувала церкву за свої кошти та стала черницею.

Ксенія Петербурзька — свята, що жила в Санкт-Петербурзі у 18 столітті. Після того як помер коханий чоловік Ксенії, вона вирішила присвятити своє життя Богові.

Все багатство, що лишилося після смерті чоловіка, Ксенія роздала бідним, а також пожертвувала гроші на будівництво храмів.

У народі цей день називали Ксенія Півзимниця. Селяни починали перевіряти, чи вистачить запасів зерна до нового врожаю. А ще існувало повір’я: той, хто першим сяде за стіл вечеряти, невдовзі помре. Тому 6 лютого наші предки старалися не вечеряти.

День ангела відзначають Іван, Олександр, Тимофій, Оксана (Ксенія).


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6 лютого народилися:

  • 1806 рік — український філософ, історик філософії, богослов Орест Новицький;
  • 1861 рік — український хімік, який винайшов протигаз, Микола Зелінський;
  • 1883 рік — авіаконструктор, творець першого гідролітака Дмитро Григорович;
  • 1911 рік — 40-вий президент США Рональд Рейган;
  • 1931 рік — американський кіноактор Ріп Торн;
  • 1945 рік — ямайський композитор, співак регі, громадський діяч Боб Марлі.

Джерело: Ракурс


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