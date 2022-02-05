6 лютого – яке свято та хто відзначає день ангела

6 лютого — яке свято та хто відзначає день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n166667-6-lutogo-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-den-angela.htmlРакурс
Православна церква 6 лютого вшановує одразу двох святих з ім’ям Ксенія: преподобної Ксенії Римської та блаженної Ксенії Петербурзької.
Ксенія Римська народилася в 5 столітті в знатній сім’ї в Римі. Її хотіли видати заміж, але дівчина втекла з дому й таємно прийняла хрещення. Пізніше вона побудувала церкву за свої кошти та стала черницею.
Ксенія Петербурзька — свята, що жила в Санкт-Петербурзі у 18 столітті. Після того як помер коханий чоловік Ксенії, вона вирішила присвятити своє життя Богові.
Все багатство, що лишилося після смерті чоловіка, Ксенія роздала бідним, а також пожертвувала гроші на будівництво храмів.
У народі цей день називали Ксенія Півзимниця. Селяни починали перевіряти, чи вистачить запасів зерна до нового врожаю. А ще існувало повір’я: той, хто першим сяде за стіл вечеряти, невдовзі помре. Тому 6 лютого наші предки старалися не вечеряти.
День ангела відзначають Іван, Олександр, Тимофій, Оксана (Ксенія).
6 лютого народилися:
- 1806 рік — український філософ, історик філософії, богослов Орест Новицький;
- 1861 рік — український хімік, який винайшов протигаз, Микола Зелінський;
- 1883 рік — авіаконструктор, творець першого гідролітака Дмитро Григорович;
- 1911 рік — 40-вий президент США Рональд Рейган;
- 1931 рік — американський кіноактор Ріп Торн;
- 1945 рік — ямайський композитор, співак регі, громадський діяч Боб Марлі.