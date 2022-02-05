6 февраля – какой праздник и кто отмечает день ангела

6 февраля — какой праздник и кто отмечает день ангелаhttps://racurs.ua/n166667-6-fevralya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.htmlРакурс
Православная церковь 6 февраля почитает память сразу двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской.
Ксения Римская родилась в 5 веке в знатной семье в Риме. Ее хотели выдать замуж, но девушка сбежала из дома и тайно приняла крещение. Позже она построила церковь за свой счет и стала монахиней.
Ксения Петербургская — святая, жившая в Санкт-Петербурге в 18 веке. После того как умер любимый муж Ксении, она решила посвятить свою жизнь Богу.
Все богатство, оставшееся после смерти мужа, Ксения раздала бедным, а также пожертвовала деньги на строительство храмов.
В народе этот день называли Ксения Ползимница. Крестьяне начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. А еще существовало поверье: тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет. Поэтому 6 февраля наши предки старались не ужинать.
День ангела отмечают Иоанн, Александр, Тимофей, Оксана (Ксения).
6 февраля родились:
- 1806 год — украинский философ, историк философии, богослов Орест Новицкий;
- 1861 год — украинский химик, изобретший противогаз, Николай Зелинский;
- 1883 год — авиаконструктор, создатель первого гидросамолета Дмитрий Григорьевич;
- 1911 год — 40-й президент США Рональд Рейган;
- 1931 год — американский киноактер Рип Торн;
- 1945 год — ямайский композитор, певец регги, общественный деятель Боб Марли.