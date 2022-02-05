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Ракурс
6 февраля – какой праздник и кто отмечает день ангела

6 февраля — какой праздник и кто отмечает день ангела

5 фев 2022, 21:40
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Православная церковь 6 февраля почитает память сразу двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Римская родилась в 5 веке в знатной семье в Риме. Ее хотели выдать замуж, но девушка сбежала из дома и тайно приняла крещение. Позже она построила церковь за свой счет и стала монахиней.

Ксения Петербургская — святая, жившая в Санкт-Петербурге в 18 веке. После того как умер любимый муж Ксении, она решила посвятить свою жизнь Богу.

Все богатство, оставшееся после смерти мужа, Ксения раздала бедным, а также пожертвовала деньги на строительство храмов.

В народе этот день называли Ксения Ползимница. Крестьяне начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. А еще существовало поверье: тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет. Поэтому 6 февраля наши предки старались не ужинать.

День ангела отмечают Иоанн, Александр, Тимофей, Оксана (Ксения).


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6 февраля родились:

  • 1806 год — украинский философ, историк философии, богослов Орест Новицкий;
  • 1861 год — украинский химик, изобретший противогаз, Николай Зелинский;
  • 1883 год — авиаконструктор, создатель первого гидросамолета Дмитрий Григорьевич;
  • 1911 год — 40-й президент США Рональд Рейган;
  • 1931 год — американский киноактер Рип Торн;
  • 1945 год — ямайский композитор, певец регги, общественный деятель Боб Марли.

Источник: Ракурс


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