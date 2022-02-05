6 февраля – какой праздник и кто отмечает день ангела

https://racurs.ua/n166667-6-fevralya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.html

Ракурс

Православная церковь 6 февраля почитает память сразу двух святых по имени Ксения: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Римская родилась в 5 веке в знатной семье в Риме. Ее хотели выдать замуж, но девушка сбежала из дома и тайно приняла крещение. Позже она построила церковь за свой счет и стала монахиней.

Ксения Петербургская — святая, жившая в Санкт-Петербурге в 18 веке. После того как умер любимый муж Ксении, она решила посвятить свою жизнь Богу.

Все богатство, оставшееся после смерти мужа, Ксения раздала бедным, а также пожертвовала деньги на строительство храмов.

В народе этот день называли Ксения Ползимница. Крестьяне начинали проверять, хватит ли запасов зерна до нового урожая. А еще существовало поверье: тот, кто первым сядет за стол ужинать, скоро умрет. Поэтому 6 февраля наши предки старались не ужинать.

День ангела отмечают Иоанн, Александр, Тимофей, Оксана (Ксения).

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6 февраля родились: