Еще одна страна заблокировала передачу оружия Киеву из Балтии — Breaking Defense

https://racurs.ua/n166668-esche-odna-strana-zablokirovala-peredachu-orujiya-kievu-iz-baltii-breaking-defense.html

Ракурс

Израиль заблокировал поставки Украине летального оружия из стран Балтии, проданного туда Тель-Авивом.

Об этом сообщает американское издание Breaking Defense со ссылкой на источники.

Источники рассказали Breaking Defense, что в декабре, когда российские войска начали скапливаться вдоль границы с Украиной, министерство обороны Израиля направило сообщение трем балтийским странам, что в случае, если они пошлют запрос на передачу оружия израильского происхождения Украине, им будет отказано. Это решение якобы вызвано необходимостью Израиля сбалансировать свои отношения с Россией, — говорится в публикации в специализированном военном издании от 3 февраля.

Breaking Defense отмечает, что Израиль устанавливает строгие правила по поводу «конечных пользователей» в вопросах поставки оружия за границу. Эти условия юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование в третью страну без разрешения первоначального производителя.

Такой шаг якобы означает запрет на поставку в Украину противотанковых комплексов Spike, созданных израильской компанией Rafael или по израильской лицензии.

При этом Эстония и Литва используют ПТРК Spike LR, а Латвия — модификации LR, LR2, ER и SR.

Израильско-украинские отношения омрачены интересом Израиля к сохранению хорошего канала с Кремлем, необходимого для того, чтобы Израиль мог действовать в Сирии против поставок иранского оружия на пути к «Хезболле» в Ливане, — пишет издание.

Эта информация пока не получила официального подтверждения в Израиле.

Представитель Минобороны Латвии заявил, что «Латвия не планирует посылать в Украину оружие производства Израиля, поэтому мы не можем комментировать эту информацию». В то же время, он признал предварительную договоренность об отправке техники американского производства.

Пресс-секретарь Минобороны Литвы также отметил, что во время двусторонних переговоров речь не шла о передаче Украине оружия израильского производства. В МО в Эстонии на запрос не ответили.

.

В то же время, новость Breaking Defense от 3 февраля сейчас живо распространяется российскими СМИ.

На минувшей неделе Киев попросил Берлин разблокировать поставки из стран Балтии.