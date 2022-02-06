В интернете появились спутниковые фото российского лагеря на границе с Украиной

https://racurs.ua/n166669-v-internete-poyavilis-sputnikovye-foto-rossiyskogo-lagerya-na-granice-s-ukrainoy.html

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Спутниковые снимки военного лагеря под городом Речица в Гомельской области опубликовал 5 февраля аналитик открытых данных Coupsure в своем Twitter. Этот полигон находится в 30−40 км от украино-белорусской границы в направлении Киева.

На кадрах можно увидеть палаточный городок, технику, артиллерию и инженерное оборудование. По данным Coupsure, это российские военные, находившиеся в лагере под Речицей.

Учения РФ и Белоруси проходят в два этапа. На первом — до 9 февраля Беларуси из России осуществляется передислокация военных и техники, будет создано несколько группировок войск.

Второй этап начнется 10 февраля — так называемые совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022».

В ходе маневров российские и белорусские ВСУ отработают условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продлятся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах. Для отработки задач будут задействованы четыре белорусских аэродрома.

За две недели в Беларусь прибыло несколько сотен российских военнослужащих, вооружение и военная артиллерийская техника Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае.

Среди них: два дивизиона ракетных систем С-400 «Триумф», а также зенитные комплексы «Панцирь-С». Кроме того, недавно в Белорусь прибыли современные российские истребители СУ-35С.

Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства (белорусско-украинскую границу) на учениях «Союзная решительность», решение будут приниматься по текущей военно-политической ситуации, заявил 5 февраля государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

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