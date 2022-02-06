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COVID-19 не отступил и на выходные — вспыхнула Одесса, каждый десятый больной — ребенок
COVID-19 не отступил и на выходные — вспыхнула Одесса, каждый десятый больной — ребенокhttps://racurs.ua/n166670-covid-19-ne-otstupil-i-na-vyhodnye-vspyhnula-odessa-kajdyy-desyatyy-bolnoy-rebenok.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине не улучшилась и в выходные дни. COVID-19 обнаружили в субботу, 5 февраля, у 27 тыс. 851 больного. Снова заболели много детей — 2 тыс. 597. Умерли от осложнений коронавируса 109 пациентов.
За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 млн. 284 тыс. 59 заражений. Летальных случаев — 101 тыс. 277.
Больше всего новых ковид-инфицирований за сутки обнаружили в Одесской области (2 тыс. 788), а также в таких регионах:
- Житомирской (1 тыс. 773);
- Львовской (1 тыс. 572);
- Киеве (2 тыс. 298);
- Сумской (1 тыс. 612);
- Харьковской (1 тыс. 897);
- Хмельницкой (2 тыс. 70) областях.
Напомним, что на пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует около 60 тыс. новых больных ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом «Омикрон» могут заразиться 50% европейцев.
При этом в ВОЗ осторожно прогнозируют, что нынешняя волна пандемии может оказаться последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет после болезни или вакцинации.
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В Украине новая волна ковида длится с середины января 2022 года.