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COVID-19 не отступил и на выходные — вспыхнула Одесса, каждый десятый больной — ребенок

COVID-19 не отступил и на выходные — вспыхнула Одесса, каждый десятый больной — ребенок

6 фев 2022, 08:59
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Статистика коронавируса в Украине не улучшилась и в выходные дни. COVID-19 обнаружили в субботу, 5 февраля, у 27 тыс. 851 больного. Снова заболели много детей — 2 тыс. 597. Умерли от осложнений коронавируса 109 пациентов.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 млн. 284 тыс. 59 заражений. Летальных случаев — 101 тыс. 277.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

Больше всего новых ковид-инфицирований за сутки обнаружили в Одесской области (2 тыс. 788), а также в таких регионах:

  • Житомирской (1 тыс. 773);
  • Львовской (1 тыс. 572);
  • Киеве (2 тыс. 298);
  • Сумской (1 тыс. 612);
  • Харьковской (1 тыс. 897);
  • Хмельницкой (2 тыс. 70) областях.

Напомним, что на пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует около 60 тыс. новых больных ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом «Омикрон» могут заразиться 50% европейцев.

При этом в ВОЗ осторожно прогнозируют, что нынешняя волна пандемии может оказаться последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет после болезни или вакцинации.


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В Украине новая волна ковида длится с середины января 2022 года.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - СНБО

Источник: Ракурс


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