COVID-19 не отступил и на выходные — вспыхнула Одесса, каждый десятый больной — ребенок

https://racurs.ua/n166670-covid-19-ne-otstupil-i-na-vyhodnye-vspyhnula-odessa-kajdyy-desyatyy-bolnoy-rebenok.html

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Статистика коронавируса в Украине не улучшилась и в выходные дни. COVID-19 обнаружили в субботу, 5 февраля, у 27 тыс. 851 больного. Снова заболели много детей — 2 тыс. 597. Умерли от осложнений коронавируса 109 пациентов.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 млн. 284 тыс. 59 заражений. Летальных случаев — 101 тыс. 277.

Больше всего новых ковид-инфицирований за сутки обнаружили в Одесской области (2 тыс. 788), а также в таких регионах:

Житомирской (1 тыс. 773);

Львовской (1 тыс. 572);

Киеве (2 тыс. 298);

Сумской (1 тыс. 612);

Харьковской (1 тыс. 897);

Хмельницкой (2 тыс. 70) областях.

Напомним, что на пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует около 60 тыс. новых больных ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом «Омикрон» могут заразиться 50% европейцев.

При этом в ВОЗ осторожно прогнозируют, что нынешняя волна пандемии может оказаться последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет после болезни или вакцинации.

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В Украине новая волна ковида длится с середины января 2022 года.