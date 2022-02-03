Положительный прогноз окончания пандемии в Европе озвучила ВОЗ. Фото: Интерфакс

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Пандемию коронавируса в Европе можно взять под контроль, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге.

Этот период повышенной защиты должен рассматриваться как «прекращение огня», — сообщил Клюге во время брифинга Европейского бюро ВОЗ.

По его словам, повышенная защита возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к «Омикрону». Этот штамм, как правило, переносится легче, чем предыдущие разновидности вируса.

Клюге добавил, что даже в такой ситуации необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, а также следить за появлением новых штаммов.

Директор Европейского регионального бюро ВООЗ уверен, что сейчас можно реагировать на новые штаммы без введения строгого карантина.

Напомним, ученые заявили, что риск заражения штаммом «Омикрон» составляет почти 100% при 15-минутном общении с заболевшим пациентом, который не носит маску.