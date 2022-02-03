Позитивний прогноз закінчення пандемії в Європі озвучила ВООЗ. Фото: Інтерфакс

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Пандемію коронавірусу в Європі можна взяти під контроль, заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доктор Ханс Клюге.

Цей період підвищеного захисту має розглядатись як «припинення вогню, — повідомив Клюге під час брифінгу Європейського бюро ВООЗ.

За його словами, підвищений захист виник через велику кількість вакцин, зроблених у Європі, та вироблення імунітету до «Омікрону». Цим штам, як правило, переноситься легше, ніж попередні різновиди вірусу.

Клюге додав, що навіть у такій ситуації необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств населення, а також слідкувати за появою нових штамів.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ упевнений, що сьогодні можна реагувати на нові штами без введення суворого карантину.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.