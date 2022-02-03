НБУ назвав найпоширеніші банкноти та монети в гаманці українця

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Національний банк України (НБУ) назвав найпоширеніші банкноти та монети, які використовували українці.

Станом на 1 січня 2022 року в обігу України перебувало 627,6 млрд грн готівки. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Це на 69,1 млрд грн або на 12,4% більше, ніж на початку 2021 року. На одного жителя України припадали 71 банкнота та 162 платіжних розмінних й обігових монети.

Найпопулярніша банкнота — 200 грн, а найпопулярнішою монетою стали 10 копійок (25,1% та 28,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше українці користуються банкнотою номіналом 1000 грн (3% від загальної кількості банкнот в обігу). Також не користується популярністю монета номіналом 10 грн (0,7% від загальної кількості монет в обігу).

В обігу ще залишається 443,5 млн штук «золотистих» одногривневих монет. Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу.