НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в кошельке украинца

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Национальный банк Украины (НБУ) назвал наиболее распространенные банкноты и монеты, которые использовали украинцы.

По состоянию на 1 января 2022 года в обращении Украины находилось 627,6 млрд грн наличных. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Это на 69,1 млрд. грн. или на 12,4% больше, чем в начале 2021 года. На одного жителя Украины приходилась 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монет.

Самая популярная банкнота — 200 грн, а самой популярной монетой стали 10 копеек (25,1% и 28,6% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего украинцы пользуются банкнотой номиналом 1000 грн (3% от общего количества банкнот в обращении). Также не пользуется популярностью монета номиналом 10 грн (0,7% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 443,5 млн штук «золотистых» одногривневых монет. Они пока являются действительными платежными средствами, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из оборота.