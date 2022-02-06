Саша, голос! Лукашенко заявив, що війна з Україною тривала б три-чотири дні

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Олександр Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б «максимум три-чотири дні».

Самопроголошений лідер Білорусі знову розговорився на тему України.

Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев’яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо… І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув, — цитує диктатора державне агенство БЕЛТА.

На його думку, «ОДКБ показало — поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу». Такі одкровення Лукашенко пролунали в його розмові із російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Крім того, Лукашенко готується до нібито нападу Європи на його країну.

У Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, насамперед з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте, — заявив Лукашенко.

Це не перша його гучна заява щодо України під час нового загострення між РФ та Києвом. Раніше Лукашенко хотів втрутитися і в релігійне життя України. У січні він підвів додаткові війська до кордону з Україною, а в лютому проводить з Путіним масштабні військові навчання.

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