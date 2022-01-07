“Митрополит” Лукашенко взявся і за церкву в Україні - заява (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n165400-mytropolyt-lukashenko-vzyavsya-i-za-cerkvu-v-ukrayini-zayava-video.html

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не відпускає Україну. Після придушення протестіву своїй країні та курсу на поглинання Білорусі Росією Лукашенко час від часу виходит на публіку із антиукраїнськими заявами.

7 січня, на Різдво, Лукашенко взявся навчати народ сусідньої країни своїй «церковній грамоті».

Про «зміцнення зв’язків із дружніми та братніми державами» він заявив храмі Христа в Мінську, виступаючи перед вірянами.

Я взяв більш «жорстокий курс на те, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але щоб були у тісному зв’язку з нашими найближчими друзями та братами — Росією, Казахстаном і Україною. Неважливо, що там відбувається сьогодні. Там народ знедолений до крайності. Так довго продовжуватися не може, — роздумував вголос Лукашенко.

Далі він почав розмірковувати пр те, як «повернути Україну в лоно нашої справжньої віри».

А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести — автокефалію, розкол нашої церкви, і так далі тощо. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів, — заявив самопроголошений президент Білорусі.



Раніше Лукашенко відзначився заявами щодо протестів у Казахстані. Зокрема, він вважає, що казахи повинні на колінах вибачатися перед силовиками.