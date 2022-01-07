Анатолій Квашнін на фото Радіо Свобода праворуч

https://racurs.ua/ua/n165399-vid-koronavirusu-pomer-eks-komanduvach-rosiyskyh-viysk-u-chechni.html

Ракурс

Від коронавірусу помер колишній командувач російських військ у Чечні Анатолій Квашнін. Свого часу він також керував Генштабом Збройних сил Росії.

Про смерть повідомило «Інтерфаксу» джерело у медичних колах.

Квашніну було 75 років. Він керував Генштабом російських військ у 1997−2004 роках, був Героєм РФ.

Генерал Квашнін очолював Об'єднане угруповання військ у Чеченській республіці у 1994 році. З лютого 1995-го був призначений командувачем військ Північно-Кавказького військового округу. Трохи згодом, у 1997 році, очолив Генштаб Збройних сил Росії.

У 1999 році Квашнін керував у Дагестані бойовими діями проти бойовиків Шаміля Басаєва та еміра Хаттаба. Закритим указом президента Росії Бориса Єльцина від 27 жовтня 1999 генерал був удостоєний звання Героя Росії.

З 7 по 23 серпня 1999 року в Цумадинському районі Дагестану загони Басаєва та Хаттаба атакували село Гагатль (Гігатль), а другого дня нападу зазнало село Агвалі. 6−7 серпня 1999 року бойові дії розгорілися у Ботліхському районі — у населених пунктах Ансалта та Рахата.

З 5 по 11 вересня тривало захоплення бойовиками Шаміля Басєва та еміра Хаттаба позицій російських військ та МВС республіки Дагестану у Новолакському районі республіки.

Після війни у Чечні та відставки з Генштабу Квашнін з 2004 по 2010 рік був представником президента Росії у Сибірському федеральному окрузі.