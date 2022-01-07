Умер Квашнин, на фото Радио Свобода он крайний справа

https://racurs.ua/n165399-ot-koronavirusa-umer-eks-komanduuschiy-rossiyskimi-voyskami-v-chechne.html

Ракурс

От коронавируса умер бывший командующий российскими войсками в Чечне Анатолий Квашнин. В свое время он также руководил Генштабом Вооруженных сил России.

О смерти сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

Квашнину было 75 лет. Он руководил Генштабом российских войск в 1997—2004 годах, был Героем РФ.

Генерал Квашнин возглавлял Объединенную группировку войск в Чеченской республике в 1994 году. С февраля 1995 был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Позже, в 1997 году, возглавил Генштаб Вооруженных сил России.

В 1999 году Квашнин руководил в Дагестане боевыми действиями против боевиков Шамиля Басаева и эмира Хаттаба. Закрытым указом президента России Бориса Ельцина от 27 октября 1999 года генерал был удостоен звания Героя России.

С 7 по 23 августа 1999 года в Цумадинском районе Дагестана отряды Басаева и Хаттаба атаковали деревню Гагатль (Гигатль), а на второй день нападения подверглось деревне Агвали. 6−7 августа 1999 года боевые действия разгорелись в Ботлихском районе — в населенных пунктах Ансалта и Рахата.

С 5 по 11 сентября длился захват боевиками Шамиля Басева и эмира Хаттаба позиций российских войск и МВД республики Дагестана в Новолакском районе республики.

После войны в Чечне и отставки из Генштаба Квашнин с 2004 по 2010 годы был представителем президента России в Сибирском федеральном округе.