Коронавірусний рейс злетів нормально, а сів з 80% інфікованих пасажирів

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Потенціал штаму «Омікрон» і швидкість, з якою він здатний заражати людей, проявилися під час авіарейсу з Мілану до індійського міста Амрітсар.

З Італії прилетіли 125 пасажирів із коронавірусом, щонайменше 13 із них втекли від обов’язкового карантину.

Щоб доправити усіх пасажирів, в кого виявили коронавірус, до лікарні, до аеропорту приїхала цілі кавалькада «швидких», повідомляє BBC.

Про це стало відомо увечері у четвер, 6 січня.

Рейс португальської чартерної компанії Euro Atlantic Airways вилетів з Мілана в індійське місто Амрітсар зі 179 пасажирами на борту (160 дорослих та 19 дітей). Політ тривав близько семи години.

Оскільки Індія — країна високого ризику, після прильоту всі дорослі пасажири мали пройти тест на коронавірус. Виявилося, що у 125 дорослих туристів (78% рейсу) результат тесту виявився позитивним.

Багато хто не повірив результатам, адже усі пасажири мали на руках документ про негативний результат перевірки на коронавірус. Ймовірно, вони заразилися під час польоту.

Усіх прибулих розвезли по коронавірусним відділенням місцевих лікарень, але дев’ятьом вдалося втекти з аеропорту та госпіталів. Поліція склала протоколи щодо кожного із втікачів і погрожує анулювати їхні паспорти.

7 січня в Індії зафіксовано понад 100 тис. нових випадків коронавірусу. Експерти вважають, що чергова хвиля поширення хвороби пов’язана зі штамом «Омікрон». Загалом від початку пандемії в Індії було зафіксовано понад 35 млн заражень коронавірусом, від якого померли 483 тис. людей.

Джерело: BBC-Україна