Коронавирусный рейс взлетел нормально, а сел с 80% инфицированных пассажиров

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Потенциал штамма «Омикрон» и скорость, с которой он способен заражать людей, проявились во время авиарейса из Милана в индийский город Амритсар.

Из Италии прилетели 125 пассажиров с коронавирусом, по меньшей мере 13 из них скрылись от обязательного карантина.

Чтобы доставить всех пассажиров, у кого обнаружили коронавирус, в больницу, в аэропорт приехала целая кавалькада «скорых», сообщает BBC.

Об этом стало известно вечером 6 января.

Рейс португальской чартерной компании Euro Atlantic Airways вылетел из Милана в индийский город Амритсар со 179 пассажирами на борту (160 взрослых и 19 детей). Полет длился около семи часов.

Поскольку Индия — страна высокого риска, по прилету все взрослые пассажиры должны были пройти тест на коронавирус. Оказалось, что у 125 взрослых туристов (78% рейса) результат теста оказался положительным.

Многие не поверили результатам, ведь все пассажиры имели на руках документ об отрицательном результате проверки на коронавирус. Вероятно, они заразились во время полета.

Всех прибывших развезли по коронавирусным отделениям местных больниц, но девяти удалось скрыться из аэропорта и госпиталей.

Полиция составила протоколы по каждому из беглецов и угрожает аннулировать их паспорта.

7 января в Индии зафиксировано более 100 тыс. новых случаев коронавируса. Эксперты считают, что очередная волна распространения болезни связана со штаммом «Омикрон». Всего с начала пандемии в Индии было зафиксировано более 35 млн. заражений коронавирусом, от которого умерли 483 тыс. человек.

Источник: BBC-Украина