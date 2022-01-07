«Митрополит» Лукашенко взялся и за церковь в Украине

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Ракурс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко никак не отпускает Украину. После подавления протестов в своей стране и курса на поглощение Беларуси Россией Лукашенко время от времени выходит на публику с антиукраинскими заявлениями.

7 января, на Рождество, Лукашенко принялся учить народ соседней страны своей «церковной грамоте».

Об «укреплении связей с дружескими и братскими государствами» он заявил в храме Христа в Минске, выступая перед верующими.

Я взял более жестокий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но чтобы были в тесной связи с нашими ближайшими друзьями и братьями — Россией, Казахстаном и Украиной. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ бедный до крайности. Так долго продолжаться не может, — размышлял Лукашенко.

Далее он начал размышлять о том, как «вернуть Украину в лоно нашей истинной веры».

А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви и так далее. Вы все это знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.



Ранее Лукашенко отметился заявлениями по поводу протестов в Казахстане. В частности, он считает, что казахи должны на коленях извиняться перед силовиками.