Лукашенко запрошує Україну приєднатися до Союзної держави

https://racurs.ua/ua/n166687-lukashenko-zaproshuie-ukrayinu-pryiednatysya-do-souznoyi-derjavy.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, вважає, що Україна може увійти в Союзну державу протягом найближчих 15 років.

Так він відповів на запитання про те, яким бачить майбутнє Союзної держави. Така заява пролунала в розмові з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Ви знаєте, Білорусь уже там. Думаю, що для Казахстану був хороший урок. Якщо ви кажете про термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, приєднаються через економічну необхідність, — заявив Лукашенко.

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Як відомо, Союзна держава Росії та Білорусі — це наддержавне об'єднання, в якому поетапно організовується єдиний політичний, економічний, військовий, митний, ринковий і культурний простір.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б «максимум три-чотири дні».