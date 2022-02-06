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Ракурс
Заборона пластику – «маєчки» в березні зникнуть з магазинів

Заборона пластику — «маєчки» в березні зникнуть з магазинів

6 лют 2022, 16:23
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Заборона пластикових пакетів Україні з березня 2022 року буде стосуватися легких та надлегких пластикових пакетів, так званих «маєчок».

Вже з січня 2023 року з магазинів мають зникнути надтонкі пластикові пакети, які використовуються для первинної упаковки продуктів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки.


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Заборона з березня 2022 року стосується таких пакетів:

  • надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);
  • тонкі пластикові пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладні пластикові пакети.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що вже є перші результати після запровадження заборони на безкоштовне розповсюдження одноразових пакетів. З листопада 2021 року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%.

Джерело: Ракурс


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