Заборона пластику – «маєчки» в березні зникнуть з магазинів

https://racurs.ua/ua/n166686-zaborona-plastyku-maiechky-v-berezni-znyknut-z-magazyniv.html

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Заборона пластикових пакетів Україні з березня 2022 року буде стосуватися легких та надлегких пластикових пакетів, так званих «маєчок».

Вже з січня 2023 року з магазинів мають зникнути надтонкі пластикові пакети, які використовуються для первинної упаковки продуктів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки.

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Заборона з березня 2022 року стосується таких пакетів:

надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше ніж 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонкі пластикові пакети зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладні пластикові пакети.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що вже є перші результати після запровадження заборони на безкоштовне розповсюдження одноразових пакетів. З листопада 2021 року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%.