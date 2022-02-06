Одноразові телефони та спалення техніки – олімпійці ховаються від стеження Китаю

https://racurs.ua/ua/n166685-odnorazovi-telefony-ta-spalennya-tehniky-olimpiyci-hovautsya-vid-stejennya-kytau.html

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Олімпійські ігри-2022 у Пекіні розпочалися 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. Цю Олімпіаду вже охрестили «іграми одноразових телефонів».

Спортсмени одразу кількох країн вирушили на змагання без особистих смартфонів через рекомендації спецслужб. Про це пише TJ.

За Китаєм закріпилася репутація країни, яка може влаштовувати технологічне стеження та збирати дані у своїх цілях, тим більше, що влада контролює місцевий інтернет.

До цього додаються інші технологічні ризики, ускладнені політичною ситуацією — деякі країни оголосили іграм у Пекіні політичний бойкот.

Аеропорт, всі олімпійські об'єкти, готелі для журналістів, містечко спортсменів — все це входить до інфраструктури «бульбашок», де намагаються максимально не допустити спалаху COVID-19.

Ще один захід — кожен, хто перебуває в «бульбашці» (тисячі атлетів, співробітники арен, персонал, журналісти) повинен встановити офіційний додаток MY2022, який слідкує за станом здоров’я користувачів та контролює їхнє переміщення між майданчиками.

Додаток відразу ж викликав побоювання в тому, що таким чином китайська влада «спостерігає" за атлетами та офіційними представниками країн. Ще в грудні Олімпійський комітет США повідомив збірну про те, що «кожний пристрій, зв’язок, транзакція та онлайн-активність можуть контролюватися».

За даними відомства, будь-який пристрій може бути скомпрометований шкідливим програмним забезпеченням, що може негативно вплинути на використання в майбутньому.

Крім того, спортсмени отримали рекомендації не брати з собою на змагання особисті телефони, а користуватися одноразовими. Крім того, з’являлися повідомлення навіть про можливі спалювання ноутбуків та телефонів, щоб забезпечити неможливість збирання конфіденційних даних.

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Також напередодні Олімпіади в Пекіні посилили регулювання інтернет-контенту: влада країни оголосила про початок кампанії боротьби з фейками, порнографією та забороненою інформацією. А потім з App Store в Китаї та бібліотек популярних магазинів, якими володіють Tencent та Huawei, видалили популярний додаток для ЛГБТ-знайомств Grindr. Формально одностатеві відносини в Китаї не заборонені, проте уряд неодноразово цензурував контент щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Джерело: TJ