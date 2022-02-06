Одноразовые телефоны и сожжение техники – олимпийцы прячутся от слежки Китая

https://racurs.ua/n166685-odnorazovye-telefony-i-sojjenie-tehniki-olimpiycy-pryachutsya-ot-slejki-kitaya.html

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Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Эту Олимпиаду уже прозвали «играми одноразовых телефонов».

Спортсмены сразу нескольких стран отправились на соревнования без личных смартфонов из-за рекомендаций спецслужб. Об этом пишет TJ.

За Китаем закрепилась репутация страны, которая может устраивать технологическую слежку и собирать данные в своих целях, тем более, что власти контролируют местный интернет.

К этому добавляются другие технологические риски, осложненные политической ситуации — некоторые страны объявили играм в Пекине политический бойкот.

Аэропорт, все олимпийские объекты, гостиницы для журналистов, деревня спортсменов — все это входит в инфраструктуру «пузырей», где стараются максимально не допустить вспышки COVID-19.

Ещё одна мера — каждый находящийся в «пузыре» (тысячи атлетов, сотрудники арен, персонал, журналисты) должен установить официальное приложение MY2022, которое следит за состоянием здоровья пользователей и контролирует их перемещения между площадками.

Приложение сразу же вызвало опасение в том, что такие образом китайские власти «наблюдают» за атлетами и официальными представителями стран. Еще в декабре Олимпийский комитет США уведомил сборную о том, что «каждое устройство, связь, транзакция и онлайн-активность могут контролироваться».

По данным ведомства, любое устройство также может быть скомпрометировано вредоносным программным обеспечением, что может негативно повлиять на использование в будущем.

Кроме того, спортсмены получили рекомендации не брать с собой на соревнования личные телефоны, а пользоваться одноразовыми. Кроме того, появлялись сообщения даже о возможных сжиганиях ноутбуков и телефонов, чтобы обеспечить невозможность сбора конфиденциальных данных.

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Также накануне Олимпиады в Пекине ужесточили регулирование интернет-контента: власти страны объявили о начале кампании по борьбе с фейками, порнографией и запрещенной информацией. А затем из App Store в Китае и библиотек популярных магазинов, которыми владеют Tencent и Huawei, удалили популярное приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr. Формально однополые отношения в Китае не запрещены, однако правительство неоднократно цензурировало контент о представителях ЛГБТ-сообщества.

Источник: TJ