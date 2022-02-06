Тепло и с осадками – погода в Украине 7 февраля

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Ракурс

Погода в Украине 7 февраля, в понедельник, ожидается пасмурная. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Осадки не ожидаются только в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Ветер переменных направлений, умеренный. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет с осадками — прогнозируется дождь и мокрый снег. Температура ночью составит 1° выше нуля, днем ​​поднимется до 5° выше нуля.

Погода во Львове ожидается с дождем и снегом. Столбики термометров ночью покажут 1° мороза, днем ​​— 4° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется без существенных осадков. Ночью будет 4° мороза, днем ​​температура поднимется до 2° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Температура ночью прогнозируется 1° тепла, днем ​​— 7° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидаются небольшие возмущения.

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Источник: Gismeteo