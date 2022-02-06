Ракурсhttps://racurs.ua/
Тепло и с осадками – погода в Украине 7 февраля
Тепло и с осадками — погода в Украине 7 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n166684-teplo-i-s-osadkami-pogoda-v-ukraine-7-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7 февраля, в понедельник, ожидается пасмурная. На большей части территории страны прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем.
Осадки не ожидаются только в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Ветер переменных направлений, умеренный. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве будет с осадками — прогнозируется дождь и мокрый снег. Температура ночью составит 1° выше нуля, днем поднимется до 5° выше нуля.
Погода во Львове ожидается с дождем и снегом. Столбики термометров ночью покажут 1° мороза, днем — 4° тепла.
Погода в Харькове прогнозируется без существенных осадков. Ночью будет 4° мороза, днем температура поднимется до 2° выше нуля.
Погода в Одессе ожидается без осадков. Температура ночью прогнозируется 1° тепла, днем — 7° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидаются небольшие возмущения.
.
Источник: Gismeteo