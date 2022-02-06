Придется посмотреть вверх— к Земле приблизятся два больших астероида

https://racurs.ua/n166683-pridetsya-posmotret-vverh-k-zemle-priblizyatsya-dva-bolshih-asteroida.html

Ракурс

Два астероида пролетят в ближайшее время мимо Земли.

Во вторник к Земле приблизится астероид 2007 года UY1. Его диаметр — примерно 150 м — это полтора футбольных поля. Небесное тело будет находиться от планеты на расстоянии чуть более 5 млн км, что равняется 14 дистанциям от Земли до Луны, сообщает НАСА.

При теоретическом столкновении астероид мог бы причинить планете серьезный вред. Он причисляется к группе Атон, орбита астероидов которой пересекает Землю с внутренней стороны.

Об астероиде 2007 UY1 впервые стало известно в 2007 году. Вероятность его столкновения с Землей очень мала, поэтому он относится к безопасным.

А 4 марта пролетит астероид 138 971 (2001 CB21). По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,3 км. Его скорость движения — более 43 тыс. км в час.

Несмотря на то, что в NASA назвали астероид 138 971 «потенциально опасным», он максимально приблизится к Земле на расстояние более 4,8 млн км, это в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Отмечается, что 2001 CB21 вращается вокруг Солнца примерно за 384 дня, что похоже на орбитальный период Земли. Его размер делает его больше, чем примерно 97% известных астероидов.

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В конце мая 2021 года NASA сообщало, что 1 июня мимо Земли пролетит астероид 2021 KT1, который превысит размер трех футбольных стадионов. В NASA утверждают, что в ближайшие 100 лет Земле не грозит столкновение с астероидами, даже с самым опасным астероидом Апофиза, который обнаружили в 2004 году.

В последний раз над Землей пролетали гигантские астероиды в ночь с 18 на 19 января 2022 года. Тогда тоже все обошлось без приключений.