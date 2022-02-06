Подивимося вгору - до Землі наблизяться два великі астероїди

https://racurs.ua/ua/n166683-podyvymosya-vgoru-do-zemli-nablyzyatsya-dva-velyki-asteroyidy.html

Ракурс

Два астероїди пролетять найближчим часом повз Землю.

У вівторок до Землі наблизиться астероїд 2007 UY1. Його діаметр — приблизно 150 м — це півтора футбольних поля. Небесне тіло перебуватиме від планети на відстані трохи більше 5 млн км, що дорівнює 14 дистанціям від Землі до Місяця, повідомляє НАСА.

При теоретичному зіткненні астероїд міг би завдати планеті серйозної шкоди. Він зараховується до групи Атон, орбіта астероїдів якої перетинає Землю з внутрішньої сторони.

Про астероїд 2007 UY1 вперше стало відомо у 2007 році. Імовірність його зіткнення із Землею дуже мала, тому він належить до безпечних.

А 4 березня пролетить астероїд 138971 (2001 CB21). За даними NASA, діаметр космічного каменя становить приблизно 1,3 км. Його швидкість руху — понад 43 тис. км за годину.

Попри те, що у NASA назвали астероїд 138971 «потенційно небезпечним», він максимально наблизиться до Землі на відстань у понад 4,8 млн км, це в 10 разів більше відстані між Землею та Місяцем. Зазначається, що 2001 CB21 обертається навколо Сонця приблизно за 384 дні, що схоже з орбітальним періодом Землі. Його розмір робить його більшим, ніж приблизно 97% відомих астероїдів.

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Наприкінці травня 2021 року NASA повідомляло, що 1 червня повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1, який перевищить розмір трьох футбольних стадіонів. У NASA стверджують, що в найближчі 100 років Землі не загрожує зіткнення з астероїдами, навіть із найнебезпечнішим астероїдом Апофіз, який виявили у 2004 році.

Востаннє над Землею пролітали гігантські астероїди у ніч з 18 на 19 січня 2022 року. Тоді також все минулося без пригод.