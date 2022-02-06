Перша партія нових ліків від ковіду прибула в Україну - як діє "Молнупіравір"

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Ракурс

Ліки від коронавірусу прибули в Україну. Київ отримав 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Міністерство охорони здоров’я почало закупівлю «Молнупіравіру» у листопаді 2021 року, коли Київ готувався до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату, — пояснив міністр Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Молнупіравір» зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії. Він пройшов клінічні випробування і добре зарекомендував себе як препарат, який використовується для лікування COVID-19 легкого та середнього ступенів тяжкості у дорослих.

Це противірусний препарат прямої дії, що запобігає розмноженню вірусу. Його використовують для лікування COVID-19 насамперед у групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу від легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого, — повідомили у МОЗ у відповідь на інформаційний запит «Радіо Свобода».

Препарат випускається у капсулах по 200 мг і не потребує спеціальних умов зберігання.

Низка країн ЄС, а також Велика Британія та США вже застосовують цей лікарський засіб для вразливих груп ковідних пацієнтів, які:

мають надмірну вагу;

старші 60 років;

хворіють на цукровий діабет;

мають серцеві недуги.

«Молнупіравір» — це противірусний препарат прямої дії, він блокує фермент, який необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Це запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу захворювання.

Найбільш дієвим цей препарат є в перші кілька днів, навіть годин, відколи у пацієнта з'ֹявилися перші симптоми недуги. Важливо, щоб будь-який противірусний препарат був застосований у перші два дні хвороби, коли вірус ще не розмножився в організмі і не уразив усі клітини.

Якщо противірусні препарати приймають у більш пізній термін (мова не йде про такі інфекційні захворювання як, наприклад, гепатит, а про респіраторні хвороби), то це суттєво знижує ефект лікування.

Застосування «Молнупіравіру» дозволить в рази знизити смертність ковідних хворих, зауважив у розмові з «Радіо Свобода» імунолог Борис Донськой.

Серед переваг препарату — зручна лікарська форма і нетривалий курс прийому (до п’яти днів). Це одна з можливостей впливати на ранній період коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в листопаді лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

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Раніше таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Ліки розробив американський фармацевтичний гігант MSD.

Дослідження показали, що таблетки вдвічі зменшують шанс госпіталізації або смерті при захворюванні COVID-19.