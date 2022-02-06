Первая партия нового лекарства от ковида прибыла в Украину — как действует «Молнупиравир»

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Новое лекарство от коронавируса прибыло в Украину. Киев получил 60 тыс. курсов препарата «Молнупиравир», предназначенного для лечения COVID-19.

Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Министерство здравоохранения начало закупку «Молнупиравира» в ноябре 2021 года, когда Киев готовился к очередной волне COVID-19.

Это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска. В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата, — пояснил министр Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук.

«Молнупиравир» зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании. Он прошел клинические испытания и хорошо зарекомендовал себя как препарат, используемый для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых.

Это противовирусный препарат прямого действия, предотвращающий размножение вируса. Его используют для лечения COVID-19, прежде всего, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода от легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, — сообщили в Минздраве в ответ на информационный запрос «Радио Свобода».

Препарат выпускается в капсулах по 200 мг и не требует специальных условий хранения.

Ряд стран ЕС, а также Великобритания и США уже применяют это лекарственное средство для уязвимых групп ковидных пациентов, которые:

имеют избыточный вес;

старше 60 лет;

болеют сахарным диабетом;

имеют сердечные недуги.

«Молнупиравир» — это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения заболевания.

Лучший вариант применения препарата — первые несколько дней, даже часов, с тех пор как у пациента появились первые симптомы недуга. Важно, чтобы любой противовирусный препарат был применен в первые два дня болезни, когда вирус еще не размножился в организме и не поразил все клетки.

Если противовирусные препараты принимают в более поздний срок (речь не идет о таких инфекционных заболеваниях, как, например, гепатит, а о респираторных болезнях), то это существенно снижает эффект лечения.

Применение «Молнупиравира» позволит в разы снизить смертность ковидных больных, заметил в разговоре с «Радио Свобода» иммунолог Борис Донской.

Среди преимуществ препарата — удобная лекарственная форма и непродолжительный курс приема (до пяти дней). Это одна из возможностей влиять на ранний период коронавирусной инфекции.

Напомним, в ноябре лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в список средств, используемых для лечения COVID-19.

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Ранее таблетки от коронавируса «Молнупиравир» разрешило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Лекарство разработал американский фармацевтический гигант MSD. Исследования показали, что таблетки вдвое уменьшают шансы госпитализации или смерти при заболевании COVID-19.