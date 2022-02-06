Королева Камилла — Елизавета II подарит невестке титул

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Королева Елизавета II в своем обращении по поводу платинового юбилея своего правления попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую жену принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол.

Ранее такого титула у герцогини Корнуолльской не было, а упоминания о ней как о принцессе-консорте исчезли с сайта принца Чарльза в 2018 году.

Поводом обращения королевы стал первый в истории платиновый юбилей британского монарха: 6 февраля исполнилось 70 лет с начала правления Елизаветы II, сообщает BBC.

Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила верную службу, — говорится в письменном обращении королевы, выпущенном вскоре после приема по случаю юбилея.

Теперь жена Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть жены члена королевской семьи после того, как принц Чарльз взойдет на престол.

Я видела, как моя мать выполняла эту роль во время правления моего отца, — говорится в обращении королевы.

Какое-то время британцы воспринимали Камиллу Паркер-Боулз как главную виновницу распада брака принца Чарльза и последующей трагической гибели принцессы Дианы. Однако впоследствии отношение к герцогине Корнуолльской изменила даже королева Елизавета II. С годами британская общественность стала воспринимать Камиллу как будущую королеву-консорта, и ей выразительно удалось показать свои лучшие стороны. СМИ приписывают ей положительное влияние на будущего короля принца Чарльза.

В прошлом, с консортами-мужчинами, этот вопрос решался по-разному. Например, умерший в прошлом году герцог Эдинбургский носил титул принца-консорта, а не короля.

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Чарльз и Камилла в гражданском браке с 2005 года. До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Елизавета II стала первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим платинового юбилея. Торжества по этому случаю начнутся 6 февраля, а кульминация их будет в июне, когда в Британии объявлены длинные выходные со 2 по 5 июня. В рамках празднований в стране пройдет ряд концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.