Германия все же привезет в Украину танк, фото - DW

https://racurs.ua/n166680-germaniya-vse-je-privezet-v-ukrainu-tank-foto.html

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Германия блокирует поставки летального оружия для Украины, но в то же время немецкие художники готовят акцию на Донбассе. Художник Михаэль Фишер (творческое псевдо Фишер-Арт) создает в своей мастерской под Лейпцигом танк в цветах российского и украинского флагов. Он хочет задействовать артобъект в символической антивоенной акции художников, которую планируется провести на границе двух государств.

Фишер работает в стиле поп-арт. Он назвал свое будущее произведение Frühlingspanzer (с нем. — «весенний танк»). По словам автора, он должен символизировать взаимопонимание и человеческое единение, сообщает DW.

Это не первая подобная акция художника: ранее он создал для русской деревни под названием Лейпциг, расположенной на Урале, копию памятника Битве народов 1813 года, установленного в немецком Лейпциге. Речь идет о победе коалиции русских, австрийских, прусских и шведских войск над армией Наполеона.

Фишер планирует завершить работу над «танком» через 10 дней. Это произведение покажут во время художественной акции на российско-украинской границе, которая состоится в начале марта.

Художники из России и Украины хотят продемонстрировать поддержку мирного сосуществования.

«Весенний танк» — не первый артобъект, основой которого стал настоящий боевой танк. В 2007 году Михаэль Фишер-Арт расписал военную технику, которую выставляли в нескольких местах, в частности, перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

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Для нового произведения Фишер приобрел старый британский танк. Среди его работ — роспись в здании лекционного зала в Дрезденском техническом университете, фонтан Comic-Brunnen во Франкфурте-на-Одре, а также дома Fischer-Art-Haus в Зебнице и Лейпциге.

Источник: DW