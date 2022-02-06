Німеччина блокує поставки летальної зброї для України, але водночас німецькі митці готують акцію на Донбасі. Художник Міхаель Фішер (творче псевдо Фішер-Арт) створює у своїй майстерні під Лейпцигом танк у кольорах російського та українського прапорів. Він хоче задіяти артоб'єкт у символічній антивоєнній акції митців, яку планують провести на кордоні двох держав.

Фішер працює у стилі поп-арт. Він назвав свій майбутній витвір Frühlingspanzer (з нім. — «весняний танк»). За словами автора, він має символізувати взаєморозуміння та людське єднання, повідомляє DW.

Це не перша подібна акція художника: раніше він створив для російського села під назвою Лейпциг, яке розташоване на Уралі, копію пам’ятника Битві народів 1813 року, встановленого в німецькому Лейпцигу. Йдеться про перемогу коаліції російських, австрійських, пруських та шведських військ над армією Наполеона.

Фішер планує завершити роботу над «танком» за 10 днів. Цей твір покажуть під час мистецької акції на російсько-українському кордоні, що відбудеться на початку березня.

Митці з Росії та України «хочуть зробити демонстрацію на підтримку мирного співіснування».

«Весняний танк» — не перший артоб'єкт, основою якого став справжній бойовий танк. У 2007 році Міхаель Фішер-Арт розписав військову техніку, яку виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькими воротами у Берліні.

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Для нового твору Фішер придбав старий британський танк. Серед його робіт — розпис у будівлі лекційної зали у Дрезденському технічному університеті, фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі, а також будинки Fischer-Art-Haus у Зебниці та Лейпцигу.