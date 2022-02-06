Противораковый белок защищает эмбрион от патологий, алкоголь мешает это делать

Противораковый белок (BRCA1) помогает сшивать разрывы в ДНК и исправлять мутации другого рода. Если же мутация попадает в сам BRCA1, возникнет угроза рака, и чаще всего про BRCA1 мы слышим в связи со злокачественными опухолями молочной железы.

Но BRCA1 участвует и в других молекулярных процессах — если посчитать количество других белков, с которыми он взаимодействует, их окажется больше полусотни, рассказали в журнале Redox Biology сотрудники Университета Торонто.

BRCA1 подавляет активность фермента NOX. Этот фермент производит реактивные формы кислорода — агрессивные молекулы-окислители, которые повреждают белки, ДНК и липиды. Про реактивные формы кислорода мы слышим обычно в связи с окислительным стрессом и привыкли считать их чем-то однозначно плохим. Но их ещё используют иммунные клетки для борьбы с бактериями и другими патогенами, иными словами, агрессивные кислородные окислители — это род иммунного химического оружия.

Если фермент NOX становится слишком активен, он начинает вредить самим клеткам. BRCA1 контролирует активность NOX, и чем меньше BRCA1, тем больше появляется реактивных форм кислорода. То есть BRCA1 защищает ДНК не только тем, что помогает ремонтировать уже случившиеся повреждения, но и тем, что старается предотвратить эти повреждения, случающиеся из-за кислородных радикалов. А вот алкоголь дополнительно подавляет защитные свойства BRCA1.

Исследователи экспериментировали с мышами, которые служили моделью фетального алкогольного синдрома, или эмбрионального алкогольного синдрома, — так называют врожденные отклонения в развитии ребенка, вызванные тем, что мать злоупотребляла алкоголем перед и во время беременности. Известно, что эти отклонения связаны с окислительным повреждением ДНК. Фетальный алкогольный синдром у мышей оценивали по поведению детенышей, рождавшихся у матерей, которых поили алкоголем.

Когда беременным мышам давали алкоголь, то уровень BRCA1 падал, и окислительных радикалов от NOX, повреждавших ДНК, становилось больше.

Эти результаты нужно проверять в клинических исследованиях, но если всё подтвердится, можно будет подумать о том, как простимулировать BRCA1-антиоксидантную защиту у развивающегося плода, если уж алкоголя ему не удалось избежать.

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Источник: Redox Biology