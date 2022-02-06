Протираковий білок захищає ембріон від патологій, алкоголь заважає це робити

https://racurs.ua/ua/n166679-protyrakovyy-bilok-zahyschaie-embrion-vid-patologiy-alkogol-zavajaie-ce-robyty.html

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Протираковий білок (BRCA1) допомагає зшивати розриви в ДНК та виправляти інші мутації. Якщо ж мутація потрапляє в сам BRCA1, виникне загроза раку, і найчастіше про BRCA1 ми чуємо через злоякісні пухлини молочної залози.

Але BRCA1 бере участь і в інших молекулярних процесах — якщо порахувати кількість інших білків, з якими він взаємодіє, їх виявиться більше ніж півсотні, розповіли в журналі Redox Biology співробітники Університету Торонто.

BRCA1 пригнічує активність ферменту NOX. Фермент виробляє реактивні форми кисню — агресивні молекули-окислювачі, які ушкоджують білки, ДНК та ліпіди. Про реактивні форми кисню ми чуємо зазвичай у зв’язку з окислювальним стресом і звикли вважати їх чимось однозначно поганим. Але їх використовують імунні клітини для боротьби з бактеріями та іншими патогенами, іншими словами, агресивні кисневі окислювачі — це рід імунної хімічної зброї.

Якщо фермент NOX стає надто активним, він починає шкодити самим клітинам. BRCA1 контролює активність NOX, і що менше BRCA1, то більше з’являється реактивних форм кисню. Тобто BRCA1 захищає ДНК не тільки тим, що допомагає ремонтувати ушкодження, що вже відбулися, але й тим, що намагається запобігти цим пошкодженням, що трапляються через кисневі радикали.

А ось алкоголь додатково пригнічує захисні властивості BRCA1. Дослідники експериментували з мишами, які служили моделлю фетального алкогольного синдрому, або ембріонального алкогольного синдрому, — так називають вроджені відхилення у розвитку дитини, спричинені тим, що мати зловживала алкоголем перед та під час вагітності. Відомо, що ці відхилення пов’язані з окисним ушкодженням ДНК. Фетальний алкогольний синдром у мишей оцінювали за поведінкою дитинчат, що народжувалися у матерів, яких напували алкоголем.

Коли вагітним мишам давали алкоголь, то рівень BRCA1 падав, і окисних радикалів від NOX, що ушкоджували ДНК, ставало більше.

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Ці результати потрібно перевіряти в клінічних дослідженнях, але якщо все підтвердиться, можна буде подумати про те, як простимулювати BRCA1-антиоксидантний захист у плоду, якщо вже алкоголю йому не вдалося уникнути.

Джерело: Redox Biology