Королева Камілла - Єлизавета II подарує невістці титул

Королева Камілла - Єлизавета II хоче подарувати невістці титул

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Ракурс

Королева Єлизавета II у своєму зверненні з приводу платинового ювілею свого правління попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол.

Раніше такого титулу в герцогині Корнуольської не було, а згадки про неї як про принцесу-консорта зникли із сайту принца Чарльза у 2018 році, повідомляє BBC.

Приводом звернення королеви став перший в історії платиновий ювілей британського монарха: 6 лютого виповнилося 70 років початку правління Єлизавети II.

Коли прийде час і мій син стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що надавали мені. Я щиро хотіла б, щоб, коли настане час, Камілла стала королевою-консортом і продовжила б вірну службу, — йдеться у письмовому зверненні королеви, випущеному невдовзі після прийому з нагоди ювілею.

Отож, теперішня дружина Чарльза, друга після принцеси Діани, автоматично отримає титул королеви-консорту, тобто дружини члена королівської сім’ї після того, як принц Чарльз зійде на престол.

Я бачила, як моя мати виконувала цю роль під час правління мого батька, — йдеться у зверненні королеви.

Якийсь час британці сприймали Каміллу Паркер-Боулз як головну винуватицю розпаду шлюбу принца Чарльза та подальшої трагічної загибелі принцеси Діани. Однак згодом ставлення до герцогині Корнуольської змінила навіть королева Єлизавета ІІ. З роками британська громадськість стала сприймати Каміллу як майбутню королеву-консорту, і їй виразно вдалося показати свої найкращі сторони. ЗМІ приписують їй позитивний вплив на майбутнього короля принца Чарльза.

У минулому, із консортами-чоловіками, це питання вирішувалося по-різному. Наприклад, герцог Единбурзький, який помер минулого року, носив титул принца-консорту, а не короля.

Чарльз та Камілла у цивільному шлюбі з 2005 року. До цього Чарльз був одружений на принцесі Діані, але в 1996 вони розлучилися, через рік Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

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Єлизавета II стала першим британським монархом, який правив 70 років і досягнув платинового ювілею. Урочистості з цього приводу розпочнуться 6 лютого, а кульмінація їх буде в червні, коли в Британії оголошено довгі вихідні з 2 по 5 червня. В рамках святкувань у країні пройде низка концертів, вечірок та інших заходів, а королівські палаци Балморал та Сандрінгем будуть відкриті для відвідувачів в останні три дні свят.

Джерело: BBC