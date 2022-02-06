Тепло та з опадами – погода в Україні 7 лютого

https://racurs.ua/ua/n166684-teplo-ta-z-opadamy-pogoda-v-ukrayini-7-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 7 лютого, в понеділок, очікується похмура. У більшості областей прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Опади не очікуються лише в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Вітер змінних напрямків, помірний. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде з опадами — прогнозується дощ та мокрий сніг. Температура вночі складе 1° вище нуля, вдень підніметься до 5° вище нуля.

Погода у Львові очікується з дощем та снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1° морозу, вдень — 4° тепла.

Погода в Харкові прогнозується з невеликим дощем. Вночі буде 4° морозу, вдень температура підніметься до 2° вище нуля.

Погода в Одесі очікується без опадів. Температура вночі прогнозується 1° тепла, вдень — 7° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікуються невеликі збурення.

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Джерело: Gismeteo