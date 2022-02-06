Запрет пластика – «маечки» в марте исчезнут из магазинов

https://racurs.ua/n166686-zapret-plastika-maechki-v-marte-ischeznut-iz-magazinov.html

Ракурс

Запрет пластиковых пакетов Украина с марта 2022 года будет касаться легких и сверхлегких пластиковых пакетов, так называемых «маечек».

Уже с января 2023 года из магазинов исчезнут сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются для первичной упаковки продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

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Запрет с марта 2022 года касается таких пакетов:

сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что уже есть первые результаты после введения запрета на бесплатное распространение одноразовых пакетов. С ноября 2021 года спрос на альтернативные упаковки, экосумки Украине вырос на 178%.