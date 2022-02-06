Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Запрет пластика – «маечки» в марте исчезнут из магазинов
Запрет пластика — «маечки» в марте исчезнут из магазиновhttps://racurs.ua/n166686-zapret-plastika-maechki-v-marte-ischeznut-iz-magazinov.htmlРакурс
Запрет пластиковых пакетов Украина с марта 2022 года будет касаться легких и сверхлегких пластиковых пакетов, так называемых «маечек».
Уже с января 2023 года из магазинов исчезнут сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются для первичной упаковки продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
.
Запрет с марта 2022 года касается таких пакетов:
- сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);
- тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;
- оксоразлагаемые пластиковые пакеты.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что уже есть первые результаты после введения запрета на бесплатное распространение одноразовых пакетов. С ноября 2021 года спрос на альтернативные упаковки, экосумки Украине вырос на 178%.