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Ракурс
Не шутки шутим – Лукашенко угрожает отправить белорусскую армию на Донбасс

Не шутки шутим — Лукашенко угрожает отправить белорусскую армию на Донбасс

6 фев 2022, 17:47
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Александр Лукашенко, белорусский диктатор, заявил, что в случае наступления Украины на Донбасс белорусская армия даст военный ответ совместно с Россией.

Если Украина осуществит серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса… Тогда белорусская армия поступит так же, как российская, — сказал Лукашенко в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

На уточнение, будет ли это общим ответом России и Беларуси, самопровозглашенный президент ответил «конечно».

Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять, — сказал Лукашенко.

Недавно белорусский диктатор заявил о намерении стянуть к границе с Украиной «целый контингент» военных, чтобы «защитить южную границу».


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А 28 января Лукашенко сказал, что Беларусь будет воевать в двух случаях: если против нее совершат прямую агрессию или «нападут» на Россию. После этого он сам себе возразил и заявил, что не отправит военных на чужую территорию.

Напомним, Александр Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы «максимум три-четыре дня».

Источник: Ракурс


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