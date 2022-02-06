Не шутки шутим – Лукашенко угрожает отправить белорусскую армию на Донбасс

https://racurs.ua/n166689-ne-shutki-shutim-lukashenko-ugrojaet-otpravit-belorusskuu-armiu-na-donbass.html

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Александр Лукашенко, белорусский диктатор, заявил, что в случае наступления Украины на Донбасс белорусская армия даст военный ответ совместно с Россией.

Если Украина осуществит серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса… Тогда белорусская армия поступит так же, как российская, — сказал Лукашенко в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

На уточнение, будет ли это общим ответом России и Беларуси, самопровозглашенный президент ответил «конечно».

Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять, — сказал Лукашенко.

Недавно белорусский диктатор заявил о намерении стянуть к границе с Украиной «целый контингент» военных, чтобы «защитить южную границу».

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А 28 января Лукашенко сказал, что Беларусь будет воевать в двух случаях: если против нее совершат прямую агрессию или «нападут» на Россию. После этого он сам себе возразил и заявил, что не отправит военных на чужую территорию.

Напомним, Александр Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы «максимум три-четыре дня».