Росія поскаржилася в УЄФА через "Путін х...ло" та "Крим - це Україна"

https://racurs.ua/ua/n166673-rosiya-poskarjylasya-v-uiefa-cherez-putin-h-lo-ta-krym-ce-ukrayina.html

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Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через нібито дискримінаційну поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям, — йдеться у повідомленні РФС.

Росіяни хочуть покарати Українську асоціацію футболу (УАФ) через кричалки, які скандували вболівальники збірної України з футзалу під час півфінального матчу ЧЄ-2022, що відбувся 4 лютого в Амстердамі. Українська збірна поступилася 2:3 і 6 лютого зіграє у поєдинку за третє місце зі збірною Іспанії.

Російські футбольні чиновники стверджують, що українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які «мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян».

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Під час матчу українські вболівальники співали національний гімн, «Червону руту», скандували кричалки «Хто не скаче, той москаль», «Крим — це Україна», а також відому пісню про президента РФ Володимира Путіна. Диктор арени, на якій проходив матч, просив припинити скандування. Він назвав пісню про Путіна такою, що не має відношення до спорту.

Влітку 2021 року росіяни вимагали від УЄФА змінити форму української збірної на Євро-2020 через обриси карти з Кримом в складі України.