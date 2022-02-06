Россия пожаловалась в УЕФА из-за «Путин х...ло» и «Крыма — это Украина»

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Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за якобы дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям, — говорится в сообщении РФС.

Россияне хотят наказать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) из-за кричалок, которые скандировали болельщики сборной Украины по футзалу во время полуфинального матча ЧЕ-2022, состоявшегося 4 февраля в Амстердаме. Украинская сборная уступила 2:3 и 6 февраля сыграет в поединке за третье место со сборной Испании.

Российские футбольные чиновники утверждают, что украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые «имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан».

Во время матча украинские болельщики пели национальный гимн, «Красную руту», скандировали кричалки «Кто не скачет, тот москаль», «Крым — это Украина», а также известную песню о президенте РФ Владимире Путине. Диктор арены, на которой проходил матч, просил прекратить скандирование. Он назвал песню о Путине такой, что «не имеет отношения к спорту».

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Летом 2021 года россияне потребовали от УЕФА изменить форму украинской сборной на Евро-2020 из-за очертаний карты с Крымом в составе Украины.