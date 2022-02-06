Сборная Украины по футзалу уступила команде Испании, фото: Ассоциация футзала Украины

https://racurs.ua/n166690-bronzy-ne-budet-sbornaya-ukrainy-po-futzalu-ustupila-komande-ispanii.html

Ракурс

Сборная Украины по футзалу со счетом 1:4 уступила в матче третье место команде Испании.

Таким образом, команда Украины на чемпионате Евро-2022 заняла четвертое место, а Испания завоевывает «бронзу». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что Испанцы еще ни разу на чемпионатах Европы не занимали место ниже третьего, а Украине в который раз не удалось пробиться в призеры Евро (в 2001 и 2003 годах украинцы получали «серебро», однако начиная с Евро-2005 не проходили даже в полуфинал).

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После первого тайма украинцы уступали с минимальной разницей в счете (ворота украинской команды поразили Мигель Анхель Мельядо на 11-й минуте и Франсиско Солана на 18-й, в то время как испанцы пропустили гол Игоря Чернявского на 17-й минуте), но во втором тайме пропустили еще два мяча — Боиса на 31-й минуте и Адольфо на 32-й.

Напомним, российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за якобы дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время недавнего полуфинального матча Евро-2022 по футзалу.