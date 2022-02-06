Які кольори приваблюють комарів, встановили учені

Комарів приваблює червоний колір, фото:

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Ракурс

Комарів приваблюють червоний, помаранчевий та чорний кольори при наявності запаху людського тіла. Водночас інші кольори, такі як зелений, фіолетовий, синій і білий, за цих умов комарів не приваблюють.

Це встановили учені з Університету штату Вашингтон (США) в ході спостережень за поведінкою самок комарів виду Aedes aegypti, які розносять вірус Зіка та жовту лихоманку, повідомляє прес-служба вишу.

На думку вчених, це пояснює, як комарі знаходять своїх жертв, оскільки шкіра людини, незалежно від загальної пігментації, видає сильний червоно-помаранчевий «сигнал» для очей.

Коли вони відчувають запах певних сполук, як-от CO2 з нашого дихання, цей запах стимулює очі шукати певні кольори та інші візуальні моделі, які пов’язані з потенційним господарем, і прямувати до них, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що приховування цих привабливих для комарів кольорів на шкірі або використання одягу, який уникає відповідних кольорів, може бути способом запобігти укусам цих комах.

За словами дослідників, реакцію комарів у цій ситуації можна порівняти з реакцією людей, які відчули характерний запах їжі.

Уявіть собі, що ви раптово відчули запах кориці та пирогів під час пішої прогулянки. Ваші очі відразу почнуть шукати пекарню, з якої виходять ці аромати. Нам вдалося відкрити та вивчити схожу реакцію, яку відчувають комарі при відчутті аромату їжі, — зазначають учені.

Таким чином, колір став четвертою відомою ознакою, які приваблюють комарів. Раніше вже було відомо, що цих комах також приваблюють:

дихання;

запах поту;

температура шкіри.

Комарі визначають наявність поблизу жертв завдяки надлишку вуглекислого газу в повітрі, а завдяки теплу тіла та запаху поту людини встановлюють точки для «посадки» на тілі.

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Так, під час експериментів надлишок вуглекислого газу в повітрі змушував комах долати навіть досить великі відстані до голої руки експериментатора. Проте коли на руку одягали зелену рукавичку, комахи ігнорували людину навіть за досить тісного «контакту» з нею.

Загалом було помічено, що комарі при появі поруч джерел запаху людського тіла раптово починали виявляти інтерес до предметів червоного, помаранчевого та чорного кольору, при цьому ігноруючи аналогічні об'єкти, пофарбовані у зелений чи синій кольори.