Рейтинг партий: Смешко и Ляшко не попадают в Раду, фото — Лига

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Ракурс

За три дня до выборов социологи объявляют результаты заключительных опросов общественного мнения. Центр Разумкова 18 июля сообщил об исследовании настроений избирателей накануне голосования.

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Чаще всего они намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию «Слуга народа» — 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать 13,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,5%, партию «Европейская Солидарность» — 7,5%, «Голос» — 6,8%.

Совсем немного не дотягивает до преодоления проходного рубежа (5%) партия «Сила и честь» — 4,5%. У Радикальной партии Олега Ляшко — 3,3%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку «Слуга народа» имеет на юге (56,4% всех опрошенных). Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в наибольшей мере поддерживают на востоке (22,4%), «Батькивщину» и «Европейскую солидарность» — в центре (10% и 6,9%). За партию «Голос» чаще всего готовы голосовать жители запада страны (12,1%).

Чем младше респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию «Слуга народа». Партия «Голос» также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18−29 лет). Электоральная поддержка партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщины» и партии «Сила и честь» больше выражена в старших возрастных группах.

Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование «Оценка ситуации в стране и электоральные ориентации граждан Украины» 12−17 июля, опросив 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сегодня свой рейтинг обнародовала и социологическая группа «Рейтинг». «Слугу народа», согласно результатам этого исследования, готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.