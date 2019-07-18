Рынок криптовалют первой в ЕС начнет регулировать Франция. Фото: Телеграм "Карточный домик"

https://racurs.ua/n124453-rynok-kriptovalut-pervoy-v-es-nachnet-regulirovat-franciya.html

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Рынок криптовалют первой в Европейском Союзе начнет регулировать Франция. Уже совсем скоро в этой стране можно будет вести различную коммерческую деятельность в сфере новых финансовых технологий, в том числе осуществлять первичное публичное размещение токенов (ICO).

Во Франции уже в июле начнет действовать новое финансовое регулирование криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

Французские финансисты заявляют, что в их стране есть все необходимое для открытия рынка криптовалют. В частности, речь идет о юридической базе и всем остальном, связанном с регулированием и налоговым администрированием криптовалютного бизнеса.

Исполнительный директор по вопросам регулирования в Управлении по финансовым рынкам Франции Эн Мэречал сообщила, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы три-четыре проекта начали практическую реализацию планов по ICO во Франции.

Появление такого доступа к регулированию и администрированию криптовалютного бизнеса, который предлагает Франция, означает, что она сможет «перетянуть» на себя мировой рынок ICO.

Кроме ICO, французские власти уже начали вести переговоры о том, чтобы ряд криптобирж, криптовалютных инвестиционных фондов, а также организаций, предоставляющих кастодиальные услуги для цифровых активов, «зашли» во Францию ​​и работали как французские организации. Эти инициативы находят положительный отклик.

Напомним, что в конце июня стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 12 тыс. долл. Курс ведущей криптовалюты достиг отметок января 2018 года.