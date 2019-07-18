Фотография сопровождалась надписью о том, что курение приводит к закупорке артерий

https://racurs.ua/n124452-borba-s-kureniem-jitelya-francii-vozmutila-fotografiya-ego-amputirovannoy-nogi-na-pachkah-sigaret.html

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Жителя расположенного на востоке Франции города Мец возмутила фотография его ампутированной ноги, которую без его согласия разместили на предназначенных для продажи в Евросоюзе пачках сигарет как предостережение об опасности курения.

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Эта фотография сопровождалась надписью «курение приводит к закупорке артерий», сообщает BBC.

Однако, по словам 60-летнего выходца из Албании, ногу он потерял в 1997 году из-за совершенного на него на родине нападения.

По мнению албанца, эта фотография была сделана в больнице города Мец, которую он посещал, чтобы узнать, могут ли ему изготовить протез.

Об использовании этого фотоснимка для антитабачной пропаганды он узнал в прошлом году, когда его сын приобрел в Люксембурге упаковку табака для курения. Свою ногу человек узнал, в частности, благодаря характерным шрамам.

По словам его адвоката, в связи с этой ситуацией албанец считает, что его подставили и нанесли удар по достоинству.

Это просто невероятно, как такую фотографию могли разместить на пачках сигарет по всему Евросоюзу без согласия самого человека, — отмечает адвокат.

Он уже направил письмо в больницу в Меце, в которую обращался его клиент. Еще одно письмо направлено в Еврокомиссию, поскольку она отвечает за распределение таких изображений на всех пачках сигарет в ЕС. Эти изображения берут из специального перечня, содержащего фотографии, которые позволили использовать с этой целью изображенные на них люди.

Напомним, недавно ученые установили, что изображение на пачках сигарет людей, которые с отвращением смотрят на курильщика, увеличивает мотивацию бросить курить.