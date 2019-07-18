Фотографія супроводжувалася написом про те, що куріння призводить до закупорки артерій

https://racurs.ua/ua/n124452-borotba-z-kurinnyam-jytelya-franciyi-oburyla-fotografiya-yogo-amputovanoyi-nogy-na-pachkah.html

Ракурс

Жителя розташованого на сході Франції міста Мец обурила фотографія його ампутованої ноги, котру без його згоди розмістили на призначених для продажу в Євросоюзі пачках сигарет як застереження про небезпеку куріння.

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Ця фотографія супроводжувалася написом «куріння призводить до закупорки артерій», повідомляє BBC.

Однак, за словами 60-річного вихідця з Албанії, ногу він втратив у 1997 році через здійснений на нього на батьківщині напад.

На думку албанця, ця фотографія була зроблена у лікарні міста Мец, котру він відвідував, щоб дізнатися, чи йому можуть виготовити протез.

Про використання цього фотознімка для антитютюнової пропаганди він дізнався торік, коли його син придбав у Люксембурзі упаковку тютюну для куріння. Свою ногу чоловік упізнав, зокрема, завдяки характерним шрамам.

За словами його адвоката, у зв’язку з цією ситуацією албанець вважає, що його підставили та завдали удару по гідності.

Це просто неймовірно, як таку фотографію могли розмістити на пачках сигарет по всьому Євросоюзу без згоди самої людини, — наголошує адвокат.

Він вже направив листа до лікарні у Меці, до якої звертався його клієнт. Ще один лист спрямовано до Єврокомісії, оскільки вона відповідає за розподіл таких зображень на всіх пачках сигарет у ЄС. Ці зображення беруть зі спеціального переліку, який містить фотознімки, котрі дозволили використовувати з цією метою люди, що на них зображені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що зображення на пачках сигарет людей, які з відразою дивляться на курця, збільшує мотивацію кинути палити.