Ринок криптовалют першою в ЄС розпочне регулювати Франція. Фото: Телеграм "Картковий будинок"

https://racurs.ua/ua/n124453-rynok-kryptovalut-pershou-v-ies-rozpochne-reguluvaty-franciya.html

Ракурс

Ринок криптовалют першою в Європейському Союзі розпочне регулювати Франція. Вже незабаром у цій країні можна буде провадити різну комерційну діяльність у сфері нових фінансових технологій, у тому числі здійснювати первинне публічне розміщення токенів (ICO).

Loading...

У Франції вже в липні почне діяти нове фінансове регулювання криптовалют. Про це повідомляє Reuters.

Французькі фінансисти заявляють, що в їхній країні є все необхідне для відкриття ринку криптовалют. Зокрема, йдеться про юридичну базу та все інше, пов’язане з регулюванням і податковим адмініструванням криптовалютного бізнесу.

Виконавчий директор з питань регулювання в Управлінні з фінансових ринків Франції Ен Меречал повідомила, що наразі ведуться перемовини про те, щоби три-чотири проекти почали практичну реалізацію планів з ICO у Франції.

Поява такого доступу до регулювання й адміністрування криптовалютного бізнесу, який пропонує Франція, означає, що вона зможе «перетягнути» на себе світовий ринок ICO.

Окрім ICO, французька влада вже почала вести перемовини про те, щоб низка криптобірж, криптовалютних інвестиційних фондів, а також організацій, які надають кастодіальні послуги для цифрових активів, «зайшли» у Францію та працювали як французькі організації. Ці ініціативи знаходять позитивний відгук.

Нагадаємо, що в кінці червня вартість біткоїна вперше за півтора року перевищила 12 тис. дол. Курс провідної криптовалюти досягнув позначок січня 2018 року.