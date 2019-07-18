Рейтинг партій: Смешко і Ляшко не потрапляють у Раду, фото — Ліга

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Ракурс

За три дні до виборів соціологи оголошують результати заключних опитувань громадської думки. Центр Разумкова 18 липня повідомив про дослідження настроїв виборців напередодні голосування.

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Найчастіше вони мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію «Слуга народу» — 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме.

За партію «Опозиційна платформа — За життя» мають намір проголосувати 13,3%, за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,5%, партію «Європейська Солідарність» — 7,5%, «Голос» — 6,8%.

Зовсім небагато не дотягує до подолання прохідного рубежу (5%) партія «Сила і честь» — 4,5%. У Радикальної партії Олега Ляшка — 3,3%.

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Найбільшу підтримку «Слуга народу» має на півдні (56,4% усіх опитаних). Партію «Опозиційна платформа — За життя» найбільшою мірою підтримують на сході (22,4%), «Батьківщину» та «Європейську солідарність» — у центрі (10% і 6,9). За партію «Голос» найчастіше готові голосувати жителі заходу країни (12,1%).

Що молодші респонденти, то частіше вони готові голосувати за партію «Слуга народу». Партія «Голос» також має найвищу підтримку у молодшій віковій групі (18−29 років). Електоральна підтримка партій «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщини», та партії «Сила і честь» найбільше виражена у старших вікових групах.

Соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження «Оцінка ситуації в країні та електоральні орієнтації громадян України» з 12 по 17 липня, опитавши 2 тис. респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Сьогодні свій рейтинг оприлюднила й соціологічна група «Рейтинг». «Слугу народу», відповідно до результатів цього дослідження, готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.