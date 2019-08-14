Кабмін 12 серпня ухвалив низку рішень. Фото: урядовий портал

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Кабінет міністрів України 14 серпня зібрався на засідання після двотижневої перерви. Очікувалося, що міністри уряду Володимира Гройсмана розглянуть питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак, урядовці вирішили не розглядати звільнення Кличка нинішнім складом уряду.

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Гройсман анонсував, що з 2020 року зростуть заробітні плати вчителів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Крім того, збільшаться стипендії для видатних спортсменів. Кабмін також створить Центр олімпійської підготовки водних видів спорту.

Також уряд виділить 18,6 млн грн на допомогу учасникам АТО та їхнім сім’ям. Гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету. Одноразову допомогу нададуть членам сімей 11 осіб, які загинули під час АТО (загальна сума — 13 млн грн) та 11 особам, які отримали інвалідність (загальна сума — 5,6 млн грн).

Сьогодні у Верховній Раді дев’ятого скликання відбулося друге засідання підготовчої депутатської групи нового складу парламенту. Не обійшлося без конфлікту, який виник через те, що Вадим Рабіновіч виступав російською мовою. Це обурило першого віце-спікера ще діючого складу парламенту Ірину Геращенко.

Член Демократичної партії Сполучених Штатів Америки й суперник глави США Дональда Трампананаступних президентських виборах Джозеф Байден заявив, що готовий робити Україну пріоритетом міжнародної політики. У разі перемоги на виборах, які заплановані на 2020 рік, Байден обіцяє надавати Україні безпекову допомогу.

Сьогодні припинила існування Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Це сталося внаслідок приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)».

Фракція «Слуга народу» розробила для розгляду Верховної Ради понад 300 законопроектів. Чи не першим на розгляду нового парламенту винесуть проект змін до Конституції у частині зняття депутатської недоторканності. Також пропонується позбавляти мандата за кнопкодавство та прогули. Крім того, розроблені законодавчі ініціативи з протидії вирубці українських лісів та переведення обліку деревини в електронну форму.

Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за смертельну аварію у центрі Харкова. Таким чином вирок суду першої інстанції залишиться в силі — обоє отримають по 10 років позбавлення волі.