Кабмин 12 августа принял ряд решений. Фото: правительственный портал

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Кабинет министров Украины 14 августа собрался на заседание после двухнедельного перерыва. Ожидалось, что министры правительства Владимира Гройсмана рассмотрят вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Однако, чиновники решили не рассматривать увольнение Кличко нынешним составом правительства.

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Гройсман анонсировал, что с 2020 года вырастут заработные платы учителей и тренеров детско-юношеских спортивных школ. Кроме того, увеличатся стипендии для выдающихся спортсменов. Кабмин создаст Центр олимпийской подготовки водных видов спорта.

Также правительство выделит 18,6 млн грн на помощь участникам АТО и их семьям. Деньги поступят из резервного фонда государственного бюджета. Единовременное пособие окажут членам семей 11 человек, погибших во время АТО (общая сумма — 13 млн грн) и 11 лицам, получившим инвалидность (общая сумма — 5,6 млн грн).

Сегодня в Верховной Раде девятого созыва состоялось второе заседание подготовительной депутатской группы нового состава парламента. Не обошлось без конфликта, который возник из-за того, что Вадим Рабинович выступал на русском языке. Это возмутило первого вице-спикера еще действующего состава парламента Ирину Геращенко.

Член Демократической партии Соединенных Штатов Америки и соперник главы США Дональда Трампа на следующих президентских выборах Джозеф Байден заявил, что готов сделать Украину приоритетом международной политики. В случае победы на выборах, которые запланированы на 2020 год, Байден обещает предоставлять Украине безопасную помощь.

Сегодня прекратила существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Это произошло вследствие присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)».

Фракция «Слуга народа» разработала для рассмотрения Верховной Рады более 300 законопроектов. Едва ли не первым на рассмотрения нового парламента будет вынесен проект изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности. Также предлагается лишать мандата за кнопкодавство и прогулы. Кроме того, разработаны законодательные инициативы по противодействию вырубки украинских лесов и перевода учета древесины в электронную форму.

Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за смертельную аварию в центре Харькова. Таким образом приговор суда первой инстанции останется в силе — оба получат по 10 лет лишения свободы.