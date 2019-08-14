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Заседание Кабмина проводит Гройсман. Фото: Politolog.net

Заседание Кабмина проводит Гройсман (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 авг 2019, 11:50
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Кабинет министров Украины собрался на заседание после двухнедельного перерыва. Премьер-министр Владимир Гройсман вернулся из отпуска.

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Заседание Кабмина стартовало в 11.40, свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.

Ожидалось, что сегодня министры рассмотрят вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевгоргосадминистрации. Но, как заявил сегодня спикер премьер-министра Василий Рябчук, этот вопрос уже обсуждался с чиновниками и было решено не рассматривать увольнение Кличко нынешним составом правительства.

Напомним, увольнение Кличко инициировал президент Владимир Зеленский. Его офис обратился к Кабмину с требованием отстранить мэра столицы от руководства КГГА. В Офисе президента утверждали, что это решение является формальностью, поскольку с избранием нового президента все главы местных администраций должны уволиться. Кличко же на должность главы КГГА летом 2014 года назначил экс-президент Петр Порошенко.

Источник: Ракурс


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