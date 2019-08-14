Заседание Кабмина проводит Гройсман. Фото: Politolog.net

https://racurs.ua/n125524-zasedanie-kabmina-provodit-groysman-translyaciya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины собрался на заседание после двухнедельного перерыва. Премьер-министр Владимир Гройсман вернулся из отпуска.

Loading...

Заседание Кабмина стартовало в 11.40, свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.

Ожидалось, что сегодня министры рассмотрят вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевгоргосадминистрации. Но, как заявил сегодня спикер премьер-министра Василий Рябчук, этот вопрос уже обсуждался с чиновниками и было решено не рассматривать увольнение Кличко нынешним составом правительства.

Напомним, увольнение Кличко инициировал президент Владимир Зеленский. Его офис обратился к Кабмину с требованием отстранить мэра столицы от руководства КГГА. В Офисе президента утверждали, что это решение является формальностью, поскольку с избранием нового президента все главы местных администраций должны уволиться. Кличко же на должность главы КГГА летом 2014 года назначил экс-президент Петр Порошенко.